В США указали на опасность заявлений Трампа об Украине

Сакс: Заявления Трампа об Украине абсурдны и опасны, это шаг назад от мира

Последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине абсурдны и опасны, это шаг назад от мира. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, передает РИА Новости.

«То, что вчера сказал президент Трамп, — это абсурд и опасность, так что на самом деле это был шаг назад от мира», — отметил он.

По его словам, американский лидер «не очень стабилен» по вопросу украинского конфликта и «его шатает из стороны в сторону».

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Трамп резко высказался о России и конфликте на Украине, так как дальше хочет зарабатывать на боевых действиях, снижая ответственность Вашингтона за происходящее.