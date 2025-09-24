Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:07, 24 сентября 2025Мир

Россия захотела ускорить работу с США по одному вопросу

Песков: Россия хочет ускорить работу с США по устранению раздражителей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия хочет ускорить работу с США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что мы должны ускорить нашу работу по обсуждению тех раздражителей, которые есть в двусторонних отношениях, пока эта работа идет медленно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что процесс нормализации отношений Москвы и Вашингтона продвигается «гораздо медленнее, чем нам хотелось бы». Он отметил, что из-за политики предыдущих американских администраций в двусторонних отношениях образовались «серьезные завалы», мешающие идти вперед.

Ранее Песков заявил, что прямых заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от курса на урегулирование конфликта на Украине в Кремль не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости