Россия захотела ускорить работу с США по одному вопросу

Песков: Россия хочет ускорить работу с США по устранению раздражителей

Россия хочет ускорить работу с США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что мы должны ускорить нашу работу по обсуждению тех раздражителей, которые есть в двусторонних отношениях, пока эта работа идет медленно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что процесс нормализации отношений Москвы и Вашингтона продвигается «гораздо медленнее, чем нам хотелось бы». Он отметил, что из-за политики предыдущих американских администраций в двусторонних отношениях образовались «серьезные завалы», мешающие идти вперед.

Ранее Песков заявил, что прямых заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от курса на урегулирование конфликта на Украине в Кремль не поступало.