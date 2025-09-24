В Кремле высказались о возможном выходе Трампа из урегулирования конфликта на Украине

Песков: Заявлений Трампа об отказе от курса по Украине в Кремль не поступало

Прямых заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от курса на урегулирование конфликта на Украине в Кремль не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Прямых каких-то заявлений на этот счет мы не слышали», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза готова не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

Также американский лидер сообщил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — выразил мнение Трамп.