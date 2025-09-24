Путешествия
Россиянину отказали во въезде в Китай из-за штампов одной страны в паспорте

Фото: Yang Guanyu / XinHua / Global Look Press

Российского туриста не пустили в Китай из-за турецких штампов в загранпаспорте. Об этом сообщает TourDom.

Как отмечает издание, из-за напряженных отношений между странами китайские пограничники ранее уже неоднократно отказывали во въезде россиянам, проводившим в Турции более 28 дней. Однако в данном случае турист совершил три краткосрочные поездки в Турцию. Выяснилось, что россиянин не смог въехать в КНР из-за нечетких турецких штампов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предупредил, что россияне могут столкнуться со сложностями при въезде в Китай в случае проблем с загранпаспортом, отсутствия брони и билета обратно.

