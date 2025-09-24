Россиян предупредили о возможных сложностях при въезде в Китай

Вице-президент РСТ Барзыкин: В Китай могут не пустить из-за отсутствия брони

Россияне могут столкнуться со сложностями при въезде в Китай в случае проблем с загранпаспортом, отсутствия брони и билета обратно, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он также рекомендовал пользоваться услугами туроператоров, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

«Чтобы не было проблем при въезде, нужно выполнять основные требования: загранпаспорт должен действовать еще полгода, данные должны соответствовать фактическим, фамилия и имя — в правильной транскрипции. Также должно быть забронировано место пребывания и билет обратно. Других требований российским туристам пока не озвучивали», — сказал Барзыкин.

Он также добавил, что в случае возникновения каких-либо затруднений при подготовке к путешествию, лучше воспользоваться услугами туроператоров — это поможет мзбежать многих сложностей.

«Китай — дорога наезженная, но все равно могут быть проблемы с языком, с оплатой. Если чувствуете себя неуверенно, лучше все же ехать с оператором», — посоветовал эксперт.

Ранее сообщалось, что российского туриста, собиравшегося на отдых в Китай, развернули на границе из-за одной детали в загранпаспорте. Речь идет о турецких штампах в его въездном документе. Как правило, китайские пограничники не пускают в страну тех иностранцев, которые находились в Турции более 28 дней.