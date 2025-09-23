Российского туриста развернули на границе Китая из-за одной детали в загранпаспорте

Российского туриста, собиравшегося на отдых в Китай, развернули на границе из-за одной детали в загранпаспорте. Об этом он рассказал в соцсетях, на что обратило внимание издание TourDom.

Уточняется, что речь идет о турецких штампах в его въездном документе. Как правило, китайские пограничники не пускают в страну тех иностранцев, которые находились в Турции более 28 дней. Однако у этого путешественника было лишь три краткосрочные поездки в курортную страну. При этом во въезде в Поднебесную ему отказали.

Причиной могло послужить то, что штампы турецких пограничников часто плохо читаются, из-за чего на границе Китая могли возникать вопросы о сроках пребывания человека в Турции.

С 15 сентября для граждан России действует безвизовый въезд в Китай. Пробный период будет действовать в течение года. Сообщалось также, что на фоне этих мер спрос на авиабилеты в страну среди россиян вырос почти в два раза.

