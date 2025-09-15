«Известия»: Спрос на авиабилеты в Китай среди россиян вырос почти в два раза

Россияне массово устремились в Китай — спрос на авиабилеты в страну вырос почти в два раза на фоне введения безвизового режима. Об этом «Известиям» сообщили в ряде сервисов по бронированию путешествий.

Так, в «Яндекс.Путешествиях» зафиксировали рост спроса к поездкам в Китай в 1,9 раза с момента объявления об отмене виз для российских туристов. Продажи билетов сервиса «Туту» по этому направлению в период с 15 сентября по 31 декабря 2025 года выросли на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным «Авиасейлс», в настоящее время число поисковых запросов о покупке билетов в Китай больше среднего для сентября значения на 350 процентов. «Сейчас авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями», — напомнил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин.

С 15 сентября для граждан России действует безвизовый въезд в Китай. Пробный период будет действовать в течение года.