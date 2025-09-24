Российский мэр рассказал о последствиях пожара в зоопарке

Мэр Новосибирска Кудрявцев: Ведется разбор завалов после пожара в зоопарке

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о последствиях пожара в городском зоопарке имени Ростислава Шило. По его данным, сейчас ведется разбор завалов и продолжаются восстановительные работы. Свой комментарий по ситуации он оставил в Telegram-канале.

Глава российского города отметил, что специалисты проверяют состояние пожарной безопасности на территории учреждения.

«Все необходимые средства для восстановления будут выделены, помощь окажем незамедлительно», — пообещал Кудрявцев.

Пожар произошел поздно вечером на территории зоопарка. Пламя распространилось на два вольера. Из горящих построек спасатели вывели двух животных: быка и верблюда. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. К тушению привлекли более 30 пожарных и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в зоопарке Новосибирска стало состояние проводки.

По последним данным, около десяти животных не удалось спасти, среди них — ламы и альпака.