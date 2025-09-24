Бывший СССР
Стало известно об отсутствии питания у ВСУ в Сумской области

ТАСС: Солдат ВСУ в Сумской области не обеспечивают питанием
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Командование подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области не может обеспечить едой солдат на позициях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Украинское командование не может обеспечить питанием военнослужащих на позициях уже в течение недели», — рассказал источник агентства.

По его словам, проблемы с питанием появились после уничтожения продовольственных складов на направлении.

Ранее один из украинских военных рассказал в разговоре с украинским изданием Zaxid.net, что бойцы ВСУ хотят массово оставить части из-за решений командования отправить их на убой. Он добавил, что действия командования, включая переброску специалистов-ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и заставляют украинских военных покидать части.

