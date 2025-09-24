Путешествия
18:55, 24 сентября 2025

Туристка забыла паспорт в самолете и подверглась допросу пограничников с запугиванием

Daily Mail: Британка забыла паспорт в самолете и была депортирована из Марокко
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

22-летняя британская туристка забыла паспорт в самолете после приземления в Марракеше, Марокко, и подверглась допросу с запугиванием со стороны пограничников. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, Ребекка МакКарри отправилась в отпуск с друзьями и после выхода из самолета вспомнила, что оставила там свой паспорт. Она вернулась обратно, однако стюардессы не пустили ее внутрь, оправдавшись правилами. Одна из них пошла искать документ пассажирки, но вернулась с пустыми руками. При этом позже паспорт все же нашли именно там, где и сидела МакКарри.

Однако на тот момент было уже слишком поздно — туристку отправили на допрос с полицией и пограничниками, которые разговаривали с ней неуважительно и запугивали. Более того, они смеялись над случившимся и называли британку «маленькой девочкой».

После допроса МакКарри отправили ждать вылета и депортировали на родину. Паспорт ей вернули лишь спустя месяц.

Ранее самолет авиакомпании Air France вернулся в аэропорт вылета в Париже из-за пассажира, который потерял телефон. Борт вылетел в Пуэнт-а-Питр в Гваделупе 21 марта и должен был провести в небе девять часов.

