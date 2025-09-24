В Москве у военного госпиталя им. Бурденко дворник нашел иностранную гранату

В Москве у военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко дворник нашел гранату иностранного образца. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, гранату обнаружили недалеко от КПП военного клинического госпиталя. Сейчас на месте работают саперы. Вся территория оцеплена. Кроме того, на место выехали специальные службы. Отмечается, что эвакуация не производится.

Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружили брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении часть боеприпасов, переданных им НАТО.