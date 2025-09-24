Силовые структуры
12:33, 24 сентября 2025

У военного госпиталя в Москве найдена граната иностранного образца

В Москве у военного госпиталя им. Бурденко дворник нашел иностранную гранату
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве у военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко дворник нашел гранату иностранного образца. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, гранату обнаружили недалеко от КПП военного клинического госпиталя. Сейчас на месте работают саперы. Вся территория оцеплена. Кроме того, на место выехали специальные службы. Отмечается, что эвакуация не производится.

Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружили брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении часть боеприпасов, переданных им НАТО.

