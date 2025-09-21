Силовые структуры
09:31, 21 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе обнаружили брошенные ВСУ боеприпасы НАТО

В Курской области ВСУ бросили боеприпасы НАТО при отступлении
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / РИА Новости

В Курской области обнаружили брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении часть боеприпасов, переданных им НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, найденные боеприпасы не являются устаревшим хламом. Он заявил, что это актуальные боеприпасы, использующиеся в армии стран НАТО в настоящий момент. Источник отметил, что поставка таких боеприпасов на Украину означает передачу настоящих рабочих единиц, а не списанного старья. По его мнению, у отступающих с Курской области украинских подразделений просто не было времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелого груза и ящиков с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в США призвали срочно создать десятки тысяч американских «Гераней» — клонов одноименных российских дронов-камикадзе.

