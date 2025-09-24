Мир
24 сентября 2025

В Кремле ответили назвавшему Россию бумажным тигром Трампу

Песков: Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Пресс-секретарь российского президента, отвечая на слова американского лидера Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром», заявил, что Россия никак не тигр. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия — никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. При этом глава Белого дома отметил, что Россия обладает большой военной мощью, хотя многие думали, что конфликт на Украине закончится быстро.

