В НАТО признали неспособность США улучшить позиции ВСУ на фронте

NYT: В НАТО заявили, что помощь США не помогла улучшить позиции ВСУ на фронте
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В НАТО заявили, что даже активная помощь США не помогла улучшить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Украина не смогла укрепить свои позиции, когда американская помощь стране достигла пика, а русские не сосредоточили более крупные силы», — приводит издание слова высокопоставленного военного офицера НАТО, присутствовавшего на заседаниях ООН в Нью-Йорке.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США получают выгоду от поставок оружия Украине, потому что теперь его оплачивают страны НАТО. Она отметила, что при администрации экс-президента страны Джо Байдена вооружения Киеву передавали бесплатно, но сейчас ситуация изменилась: НАТО оплачивает американское оружие, а затем поставляет его Украине.

