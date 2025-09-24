В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

«Известия»: Темпы роста предлагаемых зарплат строителей в 2025-м составили 23 %

В 2025 году строительный сектор продемонстрировал наибольшие темпы роста зарплат среди всех отраслей российской экономики. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

С января по август медианный предлагаемый оклад на стройке увеличился в среднем на 23 процента и достиг отметки в 117,6 тысячи рублей в месяц. Показатель оказался заметно выше, чем на производстве (плюс 13 процентов, до 100,3 тысячи) и в рабочих профессиях (плюс 11 процентов, до 101,2 тысячи). Для сравнения, предлагаемые зарплаты в IT-секторе за отчетный период выросли лишь на 6 процентов. В итоге средняя зарплата строителей оказалась на 27 тысяч выше, чем у программистов.

Вместе с предлагаемыми окладами растет и спрос работодателей на новых работников в строительной сфере. За первые восемь месяцев 2025 года число подобных вакансий увеличилось на 21 процент. В производственном секторе количество предложений о работе за это время выросло на 9 процентов, для представителей сферы рабочего персонала — на 13 процентов. В IT-сфере число вакансий, напротив, сократилось на 16 процентов.

Одной из главных проблем, с которой сейчас сталкивается строительная отрасль, является кадровый дефицит. В конце прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин оценивал нехватку рабочих примерно в 200-400 тысяч человек. К 2030-му, отмечал он, отрасли дополнительно понадобятся еще 400 тысяч специалистов. Минтруд же оценивал доппотребность в подобного рода работниках в 789 тысяч.

Проблем сектору добавляет ужесточение норм пребывания в стране мигрантов, которые составляют значительную долю задействованных на стройке работников. Глава ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков отмечал, что каждый шестой специалист в этом секторе — иностранец. На этом фоне работодатели вынуждены повышать оклады действующим сотрудникам, чтобы удержать их на рабочем месте.