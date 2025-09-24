Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 24 сентября 2025Экономика

В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

«Известия»: Темпы роста предлагаемых зарплат строителей в 2025-м составили 23 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2025 году строительный сектор продемонстрировал наибольшие темпы роста зарплат среди всех отраслей российской экономики. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

С января по август медианный предлагаемый оклад на стройке увеличился в среднем на 23 процента и достиг отметки в 117,6 тысячи рублей в месяц. Показатель оказался заметно выше, чем на производстве (плюс 13 процентов, до 100,3 тысячи) и в рабочих профессиях (плюс 11 процентов, до 101,2 тысячи). Для сравнения, предлагаемые зарплаты в IT-секторе за отчетный период выросли лишь на 6 процентов. В итоге средняя зарплата строителей оказалась на 27 тысяч выше, чем у программистов.

Вместе с предлагаемыми окладами растет и спрос работодателей на новых работников в строительной сфере. За первые восемь месяцев 2025 года число подобных вакансий увеличилось на 21 процент. В производственном секторе количество предложений о работе за это время выросло на 9 процентов, для представителей сферы рабочего персонала — на 13 процентов. В IT-сфере число вакансий, напротив, сократилось на 16 процентов.

Материалы по теме:
Волна банкротств рискует накрыть строительный рынок России. Кто будет строить доступное жилье для россиян?
Волна банкротств рискует накрыть строительный рынок России.Кто будет строить доступное жилье для россиян?
10 сентября 2025
Цементную отрасль накрыл затяжной кризис. Как это перевернет рынок недвижимости по всей России?
Цементную отрасль накрыл затяжной кризис.Как это перевернет рынок недвижимости по всей России?
25 августа 2025

Одной из главных проблем, с которой сейчас сталкивается строительная отрасль, является кадровый дефицит. В конце прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин оценивал нехватку рабочих примерно в 200-400 тысяч человек. К 2030-му, отмечал он, отрасли дополнительно понадобятся еще 400 тысяч специалистов. Минтруд же оценивал доппотребность в подобного рода работниках в 789 тысяч.

Проблем сектору добавляет ужесточение норм пребывания в стране мигрантов, которые составляют значительную долю задействованных на стройке работников. Глава ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков отмечал, что каждый шестой специалист в этом секторе — иностранец. На этом фоне работодатели вынуждены повышать оклады действующим сотрудникам, чтобы удержать их на рабочем месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

    Зеленский обсудил с Трампом «хорошие идеи» окончания конфликта на Украине

    Боец СВО рассказал о задачах разведки и важности дронов

    Зеленский рассказал о возросшем доверии Трампа к нему

    Стало известно об отсутствии питания у ВСУ в Сумской области

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости