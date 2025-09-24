В России отреагировали на нежелание УЕФА отстранять Израиль

В РФС заявили, что нужно не отстранять Израиль, а вернуть Россию на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на информацию о нежелании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранять Израиль. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Митрофанов заявил, что справедливым было бы возвращение России на международные турниры. «Нужно не отстранять, а, наоборот, использовать футбольные соревнования для объединения», — подчеркнул он.

Ранее Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечалось, что вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.