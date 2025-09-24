Спорт
13:11, 24 сентября 2025Спорт

Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

Israel Hayom: УЕФА не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Как отмечает источник, из-за влияния американских официальных лиц, вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня. Это позволит клубу «Маккаби» из Тель-Авива провести запланированные матчи в рамках еврокубка.

Первый матч с участием «Маккаби» пройдет 24 сентября. Их соперниками станет греческий ПАОК.

Ранее восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

21 сентября сообщалось о том, что УЕФА отстранит Израиль от всех турниров. Это должно было произойти во вторник, 23 сентября.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как отметила комиссия, Израиль «уничтожил репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».

