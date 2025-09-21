УЕФА отстранит Израиль от всех европейских турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранит Израиль от всех турниров под своей эгидой 23 сентября. Об этом сообщает Israelhayom.
Издание отмечает, что в футбольных и спортивных кругах страны с тревогой ожидают собрания УЕФА, на котором будет рассмотрен вопрос об отстранении Израиля. По информации источника, в данный момент большинство обладающих правом голоса стран выступают за дисквалификацию.
При этом Израильская футбольная ассоциация всеми силами пытается снять вопрос с повестки дня. В случае принятия решения, сборную Израиля исключат из отбора к чемпионату мира-2026, а тель-авивский «Маккаби» — из розыгрыша Лиги Европы.
Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как отметила комиссия, Израиль «уничтожил репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».