Оренбург
0:1
2-й тайм
live
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Спартак М
Сегодня
14:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Арсенал
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Марсель
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|5-й тур
12:47, 21 сентября 2025

УЕФА отстранит Израиль от всех европейских турниров

Israelhayom: УЕФА отстранит Израиль от всех европейских турниров 23 сентября
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Oleg Batrak / Shutterstock / Fotodom  

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранит Израиль от всех турниров под своей эгидой 23 сентября. Об этом сообщает Israelhayom.

Издание отмечает, что в футбольных и спортивных кругах страны с тревогой ожидают собрания УЕФА, на котором будет рассмотрен вопрос об отстранении Израиля. По информации источника, в данный момент большинство обладающих правом голоса стран выступают за дисквалификацию.

При этом Израильская футбольная ассоциация всеми силами пытается снять вопрос с повестки дня. В случае принятия решения, сборную Израиля исключат из отбора к чемпионату мира-2026, а тель-авивский «Маккаби» — из розыгрыша Лиги Европы.

Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как отметила комиссия, Израиль «уничтожил репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
