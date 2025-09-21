Israelhayom: УЕФА отстранит Израиль от всех европейских турниров 23 сентября

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранит Израиль от всех турниров под своей эгидой 23 сентября. Об этом сообщает Israelhayom.

Издание отмечает, что в футбольных и спортивных кругах страны с тревогой ожидают собрания УЕФА, на котором будет рассмотрен вопрос об отстранении Израиля. По информации источника, в данный момент большинство обладающих правом голоса стран выступают за дисквалификацию.

При этом Израильская футбольная ассоциация всеми силами пытается снять вопрос с повестки дня. В случае принятия решения, сборную Израиля исключат из отбора к чемпионату мира-2026, а тель-авивский «Маккаби» — из розыгрыша Лиги Европы.

Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как отметила комиссия, Израиль «уничтожил репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».