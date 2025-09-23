Спорт
18:35, 23 сентября 2025Спорт

В ООН попросили ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных турниров

Эксперты ООН попросили ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных турниров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Моралеса.

По информации источника, они просят отстранить израильские сборные и клубы от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

21 сентября сообщалось о том, что УЕФА отстранит Израиль от всех турниров. Это должно произойти во вторник, 23 сентября.

Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как отметила комиссия, Израиль «уничтожил репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».

    Все новости