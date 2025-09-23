В ООН попросили ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных турниров

Восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Моралеса.

По информации источника, они просят отстранить израильские сборные и клубы от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

21 сентября сообщалось о том, что УЕФА отстранит Израиль от всех турниров. Это должно произойти во вторник, 23 сентября.

Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как отметила комиссия, Израиль «уничтожил репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».