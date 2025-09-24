В России призвали не воспринимать одно заявление Трампа как угрозу

Депутат Журова: Слова Трампа об ударах по самолетам России не являются угрозой

Слова президента США Дональда Трампа о том, что страны НАТО могут сбивать самолеты России в случае, если они вторгнутся в воздушное пространство альянса, не являются угрозой, сказала в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, государства и так имели на это право.

«Насколько я понимаю, разрешение Трампа и не нужно было. Когда кто-то нарушает воздушное пространство, страна имеет право ответить соответственно. Другое дело, что, когда воздушное судно, например, сбивается с курса, об этом обязательно предупреждают. Всегда было так», — заметила депутат.

Она также добавила, что подобный подход может оказаться даже выгоден России в случае, если кто-то захочет совершить провокацию, сымитировав нарушение воздушного пространства якобы российским судном.

«А так — всегда незаконное пересечение границы пресекалось. Просто обсуждались нейтральные зоны для кораблей, воздушных судов. Также было нормальным предупредить, если кто-то случайно сбился с курса и ненамеренно залетел на чужую территорию», — заключила Журова.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. Об этом американский лидер сообщил в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.