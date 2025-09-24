Экономика
В России захотели жестче наказывать курильщиков

Сенатор Епифанова: Штрафы за курение и алкоголь в подъездах могут увеличить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andres Siimon / Unsplash

В ближайшие два года в России может появиться законопроект, который значительно увеличит штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах. Вероятность этого составляет 75 процентов, заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, документ уже внесен в Госдуму и получит поддержку большинства парламентариев. Штрафы могут вырасти с 1,5 тысячи до 15 тысяч рублей за первое нарушение и до 30 тысяч рублей за повторное. Злостным нарушителям также может грозить административный арест.

Закон призван улучшить санитарные условия в многоквартирных домах и защитить интересы большинства жильцов от вредных привычек соседей. Епифанова отметила, что такие меры успешно применяют в нескольких странах, в том числе в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неуплату налогов при сдаче квартиры в аренду. По данным Совфеда, с такой проблемой могут столкнуться около половины арендодателей в стране.

