В Россию незаконно ввезли в фурах из дружественной страны тысячи дронов

В Приморье ФТС пресекла ввоз почти 4 тыс. дронов из Китая

В Приморском крае таможенники пресекли попытку масштабного незаконного ввоза беспилотников и комплектующих в фурах из Китая. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Сотрудники дальневосточной таможни в пункте пропуска Пограничный досмотрели две фуры из Китая. Несмотря на то что груз был задекларирован как товары народного потребления, при проверке внутри были обнаружены коробки с дронами. Всего изъято 2672 квадрокоптера, два беспилотника самолетного типа и свыше 200 единиц комплектующих. Некоторые дроны были оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для транспортировки грузов.

Следователи возбудили дело об административном правонарушении.

