Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 24 сентября 2025Силовые структуры

В Россию незаконно ввезли в фурах из дружественной страны тысячи дронов

В Приморье ФТС пресекла ввоз почти 4 тыс. дронов из Китая
Варвара Митина (редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Приморском крае таможенники пресекли попытку масштабного незаконного ввоза беспилотников и комплектующих в фурах из Китая. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Сотрудники дальневосточной таможни в пункте пропуска Пограничный досмотрели две фуры из Китая. Несмотря на то что груз был задекларирован как товары народного потребления, при проверке внутри были обнаружены коробки с дронами. Всего изъято 2672 квадрокоптера, два беспилотника самолетного типа и свыше 200 единиц комплектующих. Некоторые дроны были оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для транспортировки грузов.

Следователи возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали мужчину из Китая с радиоактивными картами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества найден мертвым. Его тело обнаружили в туалете консульства Армении в Петербурге

    Звезда «Служебного романа» выступила против ремейков советских фильмов

    Россиянин угнал машину с ребенком и устроил ДТП

    Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой

    Раскрыты гонорар и райдер Урганта

    МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

    Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Топливный кризис в российских регионах усугубился

    Россиянин призывал помогать деньгами бойцам ВСУ и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости