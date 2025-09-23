Силовые структуры
16:40, 23 сентября 2025Силовые структуры

Пассажира из Китая задержали в российском аэропорту за провоз игральных карт

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину из Китая с радиоактивными картами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФТС России /  ТАСС

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину из Китая с радиоактивными картами. Об этом сообщает ТАСС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 («Контрабанда радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов») УК РФ.

По данным агентства, 38-летний пассажир из Китая проходил зеленый коридор в аэропорту Шереметьево и в этот момент сработала система радиационного контроля. В ходе досмотра переносным комплексом сотрудниками таможни было выявлено превышение радиоактивного изотопа америция-241 в четыре тысячи раз на игральных картах.

Мужчина рассказал, что привез их друзьям. В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что такие карты часто используются для жульничества в азартных играх. Используя дозиметр, мошенники знают, какие карты находятся у соперников. Товар изъят и отправлен в специальное помещение.

Ранее сообщалось, что американец после поездки в Россию получил срок в 24 года.

