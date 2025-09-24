Наука и техника
В Сербии представили свой «УМПК» для мин

В Сербии превратят мины в высокоточные планирующие снаряды для дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Militarist / Shutterstock / Fotodom

Оборудование, превращающее минометные мины в планирующие боеприпасы, представили на выставке «Партнер-2025» в Сербии. Высокоточными минами можно вооружать дроны, пишет Army Recognition.

Сербская разработка похожа на российские универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. 120-миллиметровую мину оснащают раскладными крыльями, хвостовым оперением и навигационной системой.

После сброса боеприпас раскрывает крылья и планирует к цели по данным навигационной системы. Дальность полета снаряда при сбросе с высоты 3000 метров составляет около девяти километров. В полете высокоточная мина развивает скорость до 150 метров в секунду.

В мае в Китае представили комплект оборудования, превращающий артиллерийские боеприпасы калибров 152 и 155 миллиметров в высокоточные планирующие бомбы. Снаряды с раскладными крыльями можно сбрасывать с дронов.

