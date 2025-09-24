Россия
16:45, 24 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о повышении зарплат у граждан после увеличения МРОТ

Депутат Бессараб: Повышение МРОТ в 2026 году отразится на зарплатах работников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2026 года на 20 процентов опосредованно коснется повышения зарплат у большого количества работающих в России. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Представьте себе ситуацию: мы повышаем нижнюю ступень неквалифицированного работника, то есть мы повышаем базовую тарифную ставку. Вот представьте себе организацию. Кто работает на самой низкой зарплате? Это, как правило, специалист неквалифицированный с нормированным рабочим днем. (..,) Мы понимаем, что это может быть технический уборщик помещений или вахтер — кто-то неквалифицированный. У нас тарифная сетка или штатное расписание. Мы же не можем инженеру и неквалифицированному работнику поставить один и тот же разряд», — сказала Бессараб.

По ее словам, должна сохраняться дифференциация у работников с разной квалификацией. Она пояснила, что чем выше разряд работника, тем выше тарифная ставка, поэтому увеличение нижнего порога может привести к повышению по коэффициенту у вышестоящих служащих.

Мы понимаем, что между работником нижней ступени и руководителем есть еще градации. С тем, чтобы дифференциация не была, грубо говоря, по 100 рублей, работодатели повышают по всей тарифной сетке заработную плату. Поэтому опосредованно это коснется очень большого количества работающих

Светлана Бессарабдепутат

Она подчеркнула, что МРОТ не может быть ниже определенного в законе, и за этим следят налоговые органы.

«Если кто-то платит меньше, то органы исполнительной власти немедленно получают такую информацию», — отметила депутат.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин анонсировал повышение МРОТ более чем на 20 процентов с 1 января 2026 года — до 27 тысяч 93 рублей. Поправки способствуют увеличению зарплат для 4,5 миллиона россиян, уточнил премьер.

