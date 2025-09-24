Влияние возможного повышения НДС на инфляцию оценили

ЦБ: Предложенное Минфином повышение НДС будет нейтрально для динамики инфляции

Предложенные Минфином поправки в Налоговый кодекс, в рамках которых планируется повышение НДС, будут нейтральны для динамики инфляции. Так оценили влияние возможных нововведений в Банке России, сообщает «Российская газета».

Как отметили в регуляторе, озвученные Министерством финансов предложения соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на последнем заседании совета директоров, прошедшем 12 сентября.

«Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части. При этом мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания», — пояснили в ЦБ.

Минфин внес проект бюджета РФ на 2026-2028 годы на обсуждение 24 сентября. Основной акцент в документе делается на поддержку демографии, здравоохранение и образование. Также большое внимание уделено развитию экономики страны. В правительстве России одобрили проект и подчеркнули, что ключевыми приоритетами нового документа стали выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны страны, а также достижение национальных целей до 2030 года.