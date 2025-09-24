Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 24 сентября 2025Экономика

Правительство одобрило проект бюджета на три года

Российское правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании», — говорится в сообщении. Также указано, что ключевыми приоритетами нового документа стали выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны страны, а также достижение национальных целей до 2030 года.

Проект документа внес Минфин. Основной акцент в нем делается на поддержку демографии, здравоохранение и образование. Также большое внимание уделено развитию экономики страны.

Предусмотрена выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На три года на эту выплату и программу маткапитала предусмотрено 1,8 триллиона рублей. Столько же планируют выделить на обеспечение семейной ипотеки. Еще 900 миллиардов заложено на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Также министерство предложило ввести налог в 5 процентов на принятые букмекерами ставки и 25-процентный налог на прибыль букмекерских контор. Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до 10 миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС. Размер самого НДС предлагают поменять с нынешних 20 до 22 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    Токаев назвал препятствие к миру между Россией и Украиной

    Xiaomi представила смартфон с самым большим экраном

    На Украине назвали атаку на Крым сознательным преступлением

    SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

    Взрыв дрона ВСУ стоимостью 23 миллиона рублей у берегов Новороссийска сняли на видео

    Зеленский выступил на Генассамблее ООН в подобие костюма

    В Европе обвинили ЕС в поддержке России

    В ООН указали на противоречие в политике Европы

    Названа чаще всего вызывающая сонный паралич поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости