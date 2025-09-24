Пранкеры Вован и Лексус раскрыли планы давления на оппозицию в Молдове

Накануне парламентских выборов в Молдове, которые состоятся двадцать восьмого сентября, в эфире Первого канала вышел первый выпуск нового сезона авторской передачи российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Программа была посвящена острой политической ситуации в республике.

Журналисты презентовали гостям студии и зрителям ряд разговоров с молдавскими и румынскими политиками, которые, по замыслу авторов, раскрыли уровень давления на оппозицию со стороны президента Майи Санду и ее команды. Экспертами выпуска стали вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, директор Института социально-политических исследований и регионального развития в Террасполе Игорь Шорников и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Соведущей выступила Евгения Черницкая .

Ключевым элементом программы стал разговор с экс-прокурором Молдовы по борьбе с коррупцией Вероникой Драгалин. Беседа состоялась от имени главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Драгалин сделала ряд заявлений, обвинив власти Молдовы, включая президента Майю Санду, в давлении на следствие. «В конечном итоге меня по сути вынудили уйти с должности в прокуратуре по борьбе с коррупцией люди из нынешнего правительства, что меня очень разочаровало», — заявила экс-прокурор. Она описала поведение главы государства как «очень враждебное» и сообщила, что Санду лично потребовала ее отставки.

«Сама президент попросила меня уйти в отставку, и она была очень враждебна ко мне последние полгода моего нахождения там. Она, по сути, просто сказала, что ей нужно, чтобы я покинула пост», — отметила Вероника Драгалин. По ее мнению, реальной причиной могло стать нежелание властей иметь независимого прокурора, который проводит расследования в отношении всех, включая представителей правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Еще одним героем выпуска стал экс-премьер Румынии Виктор Понта. В разговоре, состоявшемся от имени Петра Порошенко, он, по версии программы, описал детали вмешательства Запада в избирательные процессы стран Восточной Европы. Понта привел в пример Румынию, где, по его словам, Конституционный суд отменил результаты голосования, когда победу одержал неугодный кандидат. Экс-премьер заявил, что эта же модель применяется в Молдове.

«Майя Санду воспользуется этим, потому что в прошлом году она не победила. Она проиграла выборы, но они их украли. Это будет грязно. Грязные игры», — уверен румынский политик. Он также дал оценку роли Брюсселя, заявив, что разговаривать с Евросоюзом — «пустая трата времени», и что европейские чиновники закрывают глаза на любые преступления прозападных режимов.

Парламентские выборы в Молдове проходят в условиях острого политического противостояния между правящей проевропейской партией PAS и пророссийской оппозицией. Президент Майя Санду неоднократно заявляла о готовящемся вмешательстве России в избирательный процесс, что в Москве отвергают. Оппозиционные силы, в свою очередь, обещают в случае победы вернуть страну в СНГ и ЕАЭС и наладить отношения с Россией.

