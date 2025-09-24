Врач назвал ухудшающие состояние волос ошибки в уходе

Трихолог Сэм Чинкир назвал ошибкой частое мытье волос

Трихолог Сэм Чинкир назвал ошибки в уходе за волосами, которые ухудшают их состояние. Его комментарий публикует The Sun.

В первую очередь врач указал на частое мытье головы. По его словам, это может привести к сухости и ломкости. Врач отметил, что оптимальная частота очищения волос от грязи зависит от их типа. «Как правило, каждые два-три дня для людей с нормальным типом волос, а обладателям тонких прядей — ежедневно или каждые два дня», — пояснил он.

Кроме того, нанести вред волосам могут неправильная сушка и косметические средства с агрессивными составами, заявил медик. Во втором случае эксперт порекомендовал выбирать продукты, содержащие алоэ и кокосовое масло.

Также Чинкир обратил внимание на то, что многие люди моют голову неподходящим для их типа волос шампунем. «Важно использовать средство, которое направлено на решение проблем с шевелюрой, например, секущиеся концы, слишком жирные или вьющиеся», — подчеркнул он.

В заключение собеседник портала призвал читателей не забывать про термозащитное средство, которое необходимо наносить перед каждым выпрямлением прядей утюжком и сушкой феном.

