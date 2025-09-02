Ценности
14:26, 2 сентября 2025Ценности

Названы самые модные окрашивания волос на осень 2025 года

Колорист Милдис: Медовый блонд стал самым модным окрашиванием на осень 2025 года
Мария Винар

Фото: Catherine Delahaye / Getty Images

Редакторы издания Real Simple совместно с парикмахерами назвали самые модные окрашивания волос на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

По словам экспертов, в настоящем сезоне читателям нужно попробовать окрашивание под названием Cider Lights («сидровые огни»), которое представляет собой светлые пряди с вишневыми, кофейными или кремовыми переливами. «Уютные оттенки теплой корицы, золотисто-янтарного и пряной бронзы помогут освежить выцветший за лето блонд», — отметил колорист Диана Милдис.

Кроме того, актуальными стали «каштановая брюнетка», медовый блонд, а также окрашивания с глубокими и насыщенными коричневыми оттенками. Для создания последнего необходимо попросить специалиста сделать легкое мелирование и покрасить концы волос в золотистые и карамельные цвета.

Вдобавок авторы материала отметили окрашивание в вишневые, серебристые, лакрично-черные и клубнично-коричневые тона. Также они упомянули технику «сиропный блонд», которая характеризуется теплыми светлыми прядями с медовыми и золотистыми переходами. «Чтобы этот потрясающий оттенок не выглядел рыжим, включите в свой уход осветляющий шампунь. Он сохраняет насыщенность цвета», — порекомендовал парикмахер Санни Брук.

В заключение эксперты включили в список медные, пыльно-розовые и так называемые грибные цвета, такие как земленисто-коричневый и коричнево-рыжий.

В августе сертифицированный трихолог Уильям Гауниц назвал пять способов уменьшить выпадение волос.

    Все новости