Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 24 сентября 2025Россия

Раскрыты подробности о запущенных по России воздушных шарах со взрывчаткой

РИА Новости: ВСУ впервые предприняли попытку атаки при помощи сразу более 30 МВШ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали ряд регионов России с помощью сразу нескольких десятков воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, на утро среды, 24 сентября, над российскими регионами было перехвачено более 30 таких шаров.

«Зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой», — говорится в сообщении.

Накануне, 23 сентября, сообщалось, что ВСУ также массово использовали воздушные шары в ходе атаки на регионы России. Военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что тактика могла применяться для обмана российской системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Разрушен миф о «полезном бокале вина»

    Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

    Волочкова отправилась в рехаб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости