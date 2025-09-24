Раскрыты подробности о запущенных по России воздушных шарах со взрывчаткой

РИА Новости: ВСУ впервые предприняли попытку атаки при помощи сразу более 30 МВШ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали ряд регионов России с помощью сразу нескольких десятков воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, на утро среды, 24 сентября, над российскими регионами было перехвачено более 30 таких шаров.

«Зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой», — говорится в сообщении.

Накануне, 23 сентября, сообщалось, что ВСУ также массово использовали воздушные шары в ходе атаки на регионы России. Военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что тактика могла применяться для обмана российской системы противовоздушной обороны.