ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

РБК: ВСУ при атаке на регионы РФ ночью использовали воздушные шары

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово использовали воздушные шары в ходе атаки на регионы России минувшим вечером и ночью. Об этом РБК стало известно от двух источников, близких к Минобороны и данным о налете.

Один из них подчеркнул, что ранее при массовых налетах шаров не фиксировали. «Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — сказал он, имея в виду, что их применяли не прицельно.

С какой целью использовались шары — как носители взрывчатых веществ или как способ отвлечь российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), — не уточняется.

Фото: Nasser Ishtayeh / Globallookpress.com

Воздушные шары могут быть опаснее беспилотников

Военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что воздушные шары могли применяться для обмана российской системы противовоздушной обороны. Он отметил, что еще одно их применение — оснащение системой связи для помощи беспилотникам в нацеливании или разведка.

«Он может лететь просто как обманка для ПВО, а может быть оснащен каким-то оборудованием. Это может быть оборудование связи или оборудование разведки. В зависимости от того, что висело на том воздушном шаре, можно сказать для чего они использовались», — резюмировал эксперт.

При этом ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что малоразмерные воздушные шары опаснее дронов из-за большой грузоподъемности. «Предположу, что один такой шар несет несколько 82-миллиметровых мин, пять-шесть, это очень много и очень опасно. Плюс в шарах практически нет металлических деталей, отражающая способность сводится к минимуму. На это ВСУ и сделали расчет», — сказал он.

ВСУ ранее уже запускали воздушные шары на российскую территорию

В конце августа ВСУ использовали в атаке на Липецкую область метеорологические воздушные шары со взрывчаткой. Украинские войска запустили по региону Центральной России три таких шара с боезарядами. Информация о дате и последствиях их применения не приводилась.

В начале января ВСУ запустили в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Помимо разведывательной деятельности, он мог нести несколько мин. Российские системы ПВО уничтожили подозрительный объект.

Также в прошлом году средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью малоразмерные воздушные шары.

Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные «шарами-террористами», обладают большей, чем у беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), грузоподъемностью. Предположительно, один такой аппарат может нести до шести 82-миллиметровых мин. Эти шары ВСУ маскируют под метеозонды.

В свою очередь, в июле на Украине заявляли, что Вооруженные силы России также начали использовать воздушные шары с подвешенными к ним угловыми радиолокационными отражателями. Они обладают небольшой скоростью, дрейфуют воздушными потоками и создают ложные цели для систем противовоздушной обороны.

За ночь над российскими регионами сбили 69 дронов

В ночь на вторник, 23 сентября, средства ПВО уничтожили 69 беспилотников над регионами России. Как сообщили в Минобороны, атакам подверглись десять субъектов, среди которых Московский регион, Крым, Саратовская и Самарская области, а также приграничные территории.

Фото: Andre Luis Alves / Anadolu via Getty Images

О каких-либо разрушениях при отражении атак, как и о пострадавших россиянах, в оборонном ведомстве не сообщили.

Известно, что в сторону Москвы были запущены десятки дронов начиная с вечера понедельника. К утру на подлете к российской столице был сбит 41 дрон, рассказал мэр города Сергей Собянин.