Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию

Воздушные шары, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), могли применяться для обмана российской системы противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что еще одно их применение — оснащение системой связи для помощи беспилотникам в нацеливании или разведка.
«Скорее всего, воздушные шары являются ложными целями для ПВО. (…) Я не знаю, они сами по себе летели или были оснащены оборудованием. Они могли быть, например, оснащены оборудованием, обеспечивающим дроны сетью. Беспроводная сеть цифровой связи, которая обеспечивает дроны координатами и возможностью перенацеливаться и обходить районы ПВО. Или могли быть оснащены какими-то радиоэлектронными средствами обнаружения», — сказал Живов.
По его мнению, скорее всего, шары предназначались для обмана российской системы ПВО.
«Он может лететь как обманка, просто как обманка для ПВО, а может быть оснащен каким-то оборудованием. Это может быть оборудование связи или оборудование разведки. В зависимости от того, что висело на том воздушном шаре, можно сказать для чего они использовались. Пока я не могу вам этого сказать», — резюмировал эксперт.
Ранее РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны России (МО РФ) сообщало о том, что ВСУ использовали воздушные шары в ходе массированной ночной атаки по России. По информации издания, такое количество шаров во время атак ВСУ еще не фиксировалось. С какой целью использовались шары — как носители взрывчатых веществ или как способ отвлечь российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), — не уточнялось.
Известно, что в ночь на 23 сентября средства ПВО уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Атакам подверглись десять субъектов, среди которых Московский регион, Крым, Саратовская и Самарская области, а также приграничные территории.