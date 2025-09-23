Наука и техника
13:35, 23 сентября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию

Живов: Воздушные шары могли использоваться ВСУ для обмана ПВО России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Воздушные шары, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), могли применяться для обмана российской системы противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что еще одно их применение — оснащение системой связи для помощи беспилотникам в нацеливании или разведка.

«Скорее всего, воздушные шары являются ложными целями для ПВО. (…) Я не знаю, они сами по себе летели или были оснащены оборудованием. Они могли быть, например, оснащены оборудованием, обеспечивающим дроны сетью. Беспроводная сеть цифровой связи, которая обеспечивает дроны координатами и возможностью перенацеливаться и обходить районы ПВО. Или могли быть оснащены какими-то радиоэлектронными средствами обнаружения», — сказал Живов.

По его мнению, скорее всего, шары предназначались для обмана российской системы ПВО.

«Он может лететь как обманка, просто как обманка для ПВО, а может быть оснащен каким-то оборудованием. Это может быть оборудование связи или оборудование разведки. В зависимости от того, что висело на том воздушном шаре, можно сказать для чего они использовались. Пока я не могу вам этого сказать», — резюмировал эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны России (МО РФ) сообщало о том, что ВСУ использовали воздушные шары в ходе массированной ночной атаки по России. По информации издания, такое количество шаров во время атак ВСУ еще не фиксировалось. С какой целью использовались шары — как носители взрывчатых веществ или как способ отвлечь российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), — не уточнялось.

Известно, что в ночь на 23 сентября средства ПВО уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Атакам подверглись десять субъектов, среди которых Московский регион, Крым, Саратовская и Самарская области, а также приграничные территории.

