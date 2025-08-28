Украина атаковала регион Центральной России воздушными шарами со взрывчаткой

РИА Новости: ВСУ атаковали Липецкую область воздушными шарами со взрывчаткой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в атаке на Липецкую область метеорологические воздушные шары со взрывчаткой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Там заявили, что украинские войска запустили по региону Центральной России три таких шара с боезарядами. Информация о дате и последствиях их применения не приводится.

Последняя зафиксированная официально атака на Липецкую область предпринималась ВСУ в ночь на 26 августа. Тогда, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над регионом один беспилотник.

Ранее ВСУ запускали по российским регионам взрывоопасные воздушные шары, которые прозвали «шарами-террористами». Такое вооружение обладает большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники, и могут нести до шести 82-миллиметровых мин. В январе такое устройство заметили в Курской области. В течение 2024 года также неоднократно сообщалось о похожих инцидентах.