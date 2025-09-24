Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

Режиссер Юрий Быков рассказал, как в 1990-е стал свидетелем нападения бандитов

В 1990-е годы общество вернулось в первобытно-общинный строй, посчитал режиссер Юрий Быков. Об этом он высказался в подкасте «Джентльмены предпочитают».

По словам Быкова, в те годы однажды он с матерью выходил из подъезда, им навстречу шел пожилой сторож. Мужчина случайно прислонился к чьему-то «Мерседесу», после чего местные бандиты поставили его на «счетчик», а когда он не смог расплатиться, его жестоко избили. Также постановщик рассказал случай, когда получил бутылкой по голове прямо в Новый год.

«Стоял за пультом, крутил музыку. Объявляю: "Сейчас наступит Новый год. 10… 9… 8…" — и тут в голову прилетает бутылка и крик: "Включай, я сказал!" В этом заключается суть 90-х: со стороны захватывающе, а изнутри — совсем не весело», — вспомнил режиссер.

