Бывший СССР
Российский дипломат ответила на обвинения в нарушении воздушного пространства Россией

Жданова: Эстония и Польша не доказали причастность России к воздушному инциденту
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Польша и Эстония не предоставили доказательств причастности России к нарушениям их воздушных пространств. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает ТАСС.

«Серьезные доказательства в поддержку обвинений и на сей раз не были представлены Таллином. Оценить достоверность продемонстрированных сегодня "скриншотов с радаров" и фотографий "самолетов-нарушителей" не представляется возможным», — заявила Жданова.

Она добавила, что премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что ни один из беспилотников, найденных в Польше, не представлял угрозы мирным жителям, поскольку не был начинен взрывчатыми веществами.

