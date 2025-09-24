Интернет и СМИ
Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

Юмористка Екатерина Варнава рассказала, что у нее остались друзья на Украине
Мария Большакова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса и юмористка, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава заявила, что у нее остались друзья на Украине. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала Radio Van.

«У меня есть друзья в Украине, с которыми я продолжаю общение. Кто-то выехал, кто-то не может выехать по определенным причинам», — рассказала артистка. По словам Варнавы, она готова к тому, что некоторые украинские друзья могут вычеркнуть ее из своей жизни. Юмористка добавила, что не перестанет любить их меньше из-за этого.

Ранее Варнава заявила, что продала квартиру в Москве. Она добавила, что снимает жилье на Кипре.

В 2019 году Министерство культуры Украины внесло Варнаву в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности». Уточнялось, что причиной стали ее визиты в Крым.

