100-летней женщине из Кабардино-Балкарии провели успешную операцию после перелома бедра

В Кабадино-Балкарии хирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Минздрав Кабардино-Балкарской Республики / VK

В Кабадино-Балкарии хирурги успешно прооперировали 100-летнюю женщину с переломом бедра, полученным при падении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы КБР сообщает ИА «Кабардино-Балкария».

Сложную операцию после перелома бедра провели с помощью малоинвазивных технологий, используя внутрикостно блокированный стержень. По словам врачей, этот метод позволил стабилизировать перелом и минимизировал травмирование окружающих тканей.

Уже на следующий день после операции 100-летняя пациентка смогла самостоятельно сесть, а на третий день ее выписали на амбулаторное лечение. Врачи подчеркивают, что современные технологии позволяют оказывать эффективную помощь даже самым возрастным пациентам со сложными переломами бедра.

Ранее сообщалось, что калининградские врачи дважды провели сложные операции на сердце пожилому жителю Пионерского. В 2021 году 88-летний пациент с пороком сердца перенес аортокоронарное шунтирование, а в 2025 году в возрасте 93 лет пенсионеру потребовалась имплантация аортального клапана.

