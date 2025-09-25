Аналитик спрогнозировал скорое изменение цен на российский бензин

Эксперт ФНЭБ Митрахович: Цены на российский бензин могут продолжить расти

Предел роста цен на бензин в России еще не достигнут, но локального дефицита частично можно было бы избежать при быстром росте цен, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«В целом понятно, что предел роста цен еще не достигнут. Как раз сдерживание цен на улице на уровне розницы и на уровне биржи приводит к локальным дефицитам, потому что когда заправкам становится невыгодно продавать бензин, то есть они купили его с учетом быстрого роста цен в опте и с учетом медленного роста цен в рознице, то им становится невыгодно его продавать. И они стараются просто уклоняться от этого вида бизнеса, грубо говоря, делать вид, что у них бензина этого нет», — сказал Митрахович.

Он добавил, что в этом случае возникает проблема не с ценами, а с тем, что бензина просто нет в продаже — возникает локальный дефицит. В случае более быстрого роста цен локальных дефицитов частично удалось бы избежать. Специалист отметил, что на рост цен влияют, в том числе, удары украинских дронов.

«Сколько именно будет продолжаться рост цен, я не знаю. (…) Тем не менее, я думаю, что еще предел далеко не достигнут», — резюмировал эксперт.

По мнению аналитика топливного рынка Анастасии Буниной, в обозримом будущем стоимость основных видов автомобильных бензинов в России может подскочить до космического уровня на фоне проблем с доступностью топлива в ряде регионов. Независимые автозаправочные станции (АЗС), отметила она, столкнулись с нехваткой топлива на фоне неподъемных отпускных цен производителей. Чтобы стабилизировать рентабельность бизнеса, пояснила Бунина, подобные АЗС, скорее всего, начнут повышать стоимость бензина.

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в четверг, 25 сентября, рекордно выросла. Цены на бензин марки «Регуляр» приблизились к отметке в 74 тысячи рублей. За день стоимость выросла на 0,22 процента, до 73 848 рублей за тонну.

Марка Аи-95 «Премиум» подорожала на 0,5 процента, до 79 788 рублей за тонну. Стоимость летнего дизтоплива опустилась на 0,17 процента, до 71 940 рублей за тонну. Мазут подорожал на 3,31 процента, до 25 921 рубля за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 4,26 процента, до 18 829 рублей. Авиакеросин стал дешевле на 1,69 процента, его цена составила 73 009 рублей за тонну.

