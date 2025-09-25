Бензин в России рекордно подорожал

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже приблизилась к 74 тысячам рублей

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в четверг, 25 сентября, рекордно выросла. О подорожании топлива свидетельствуют данные торговой площадки.

Цены на бензин марки «Регуляр» приблизились к отметке в 74 тысячи рублей. За день стоимость выросла на 0,22 процента, до 73 848 рублей за тонну.

Марка Аи-95 «Премиум» подорожала на 0,5 процента, до 79 788 рублей за тонну. Стоимость летнего дизтоплива опустилась на 0,17 процента, до 71 940 рублей за тонну. Мазут подорожал на 3,31 процента, до 25 921 рубля за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 4,26 процента, до 18 829 рублей. Авиакеросин стал дешевле на 1,69 процента, его цена составила 73 009 рублей за тонну.

На фоне внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке топливо в стране начало дорожать, а его предложение на рынке снизилось. На фоне ограниченных запасов сотрудники АЗС стали ограничивать выдачу клиентам — одни разрешают приобретать не более 10-20 литров, а другие вовсе приостановили продажу топлива, оставив в ассортименте только дизель.

По мнению эксперта топливного рынка Анастасии Буниной, на фоне проблем с доступностью топлива в ряде регионов в обозримом будущем стоимость основных видов автомобильных бензинов в России может подскочить до космического уровня. Независимые автозаправочные станции (АЗС), отметила она, столкнулись с нехваткой топлива на фоне неподъемных отпускных цен производителей. Чтобы стабилизировать рентабельность бизнеса, пояснила Бунина, подобные АЗС, скорее всего, начнут повышать стоимость бензина.

