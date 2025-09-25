Россия
09:21, 25 сентября 2025Россия

Пожар вспыхнул на крупном российском предприятии после атаки ВСУ

В Краснодарском крае из-за БПЛА загорелось крупное предприятие, появилось фото
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости / РИА Новости

В Белореченском районе Краснодарского края после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крупном предприятии вспыхнул пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе регионе.

В распоряжении Telegram-канала Kub Mash появилось фото с места падения обломков БПЛА.

Власти региона рассказали, что здание загорелось на площади в несколько десятков квадратных метров, однако при возгорании никто не пострадал — около 140 работников предприятия были оперативно эвакуированы. О каком предприятии идет речь, не уточняется.

Всего в ночь с 24 на 25 сентября ВСУ выпустили по России 55 БПЛА — они были нейтрализованы над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

