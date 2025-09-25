Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 25 сентября 2025Россия

Украина выпустила по России десятки беспилотников

МО РФ: За ночь система ПВО перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь с 24 на 25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России десятки беспилотных летательных аппратов (БПЛА). Это следует из сообщения российского Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего за ночь система противовоздушной обороны сбила и перехватила 55 украинских дронов. БПЛА были нейтрализованы над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщал глава Ростовской области Юрий Слюсарь, при попытке налета дронов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также вечером 24 сентября в районе Крыма был замечен безэкипажный катер ВСУ. Он был уничтожен расчетами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование

    Лишенная титула из-за съемок в порно королева красоты объяснилась

    Объявлено о новом уровне боев с Украиной

    Россиянин поплатился за размещенные в социальной сети материалы

    Устроивший резню в российской больнице избежит колонии

    Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва — Петербург

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в топе с откровенным декольте

    В России назвали отрасли с наибольшим потенциалом роста зарплат

    ВС России уничтожили подземный штаб полигона ВСУ

    Украина выпустила по России десятки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости