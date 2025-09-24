Стало известно о бьющих тревогу из-за неработающей защиты от БПЛА россиянах

Белгородскому губернатору Гладкову пожаловались на некачественную защиту от БПЛА

Живущие в приграничных районах Белгородской области россияне бьют тревогу из-за неработающей защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из публикации сообщества «Шепот Шебекино» в Telegram.

Авторы городского паблика обратили внимание, что местные жители массово оставили жалобы на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте». Россияне рассказали, что установленная на многоэтажках антидроновая сетка либо порвалась, либо сползла с верхних этажей домов.

Так, жительница Шебекино Ирина Ф. пожаловалась Гладкову, что сетка перестала защищать сразу десяток зданий, а еще на нескольких ее так и не установили. Она опубликовала видео и назвала чиновнику адреса подвергшихся опасности домов. «Сети, как оказалось из некачественного материала, просто "опали" и соответственно свою функцию защиты от БПЛА не выполняют», — рассказала она.

В комментариях Гладков никак не отреагировал на претензии жителей. Отдельных заявлений от него также не поступало.

Об установке антидроновых сеток в Белгородской области сообщалось весной 2025 года.