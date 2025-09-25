ВСУ попытались атаковать беспилотниками Ростовскую область

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в 3 районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны перехватили над тремя районами российского региона, заявил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе», — уточнил Слюсарь.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, никаких повреждений на земле нет, люди также не пострадали.

Вечером 24 сентября средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Кроме того, ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ вблизи побережья Крыма.