Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:07, 25 сентября 2025Россия

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Ростовскую область

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в 3 районах Ростовской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны перехватили над тремя районами российского региона, заявил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе», — уточнил Слюсарь.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, никаких повреждений на земле нет, люди также не пострадали.

Вечером 24 сентября средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Кроме того, ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ вблизи побережья Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование

    В России сообщили о повышении пенсий в октябре

    Вильфанд оценил площадь снежного покрова в России

    В США начали готовиться к приостановке работы правительства

    ВСУ попытались атаковать беспилотниками Ростовскую область

    В Европарламенте рассказали о скандале с фон дер Ляйен и Макроном

    В США оценили «несбыточную мечту» ВС России

    Замдиректора школы занялась оральным сексом с 17-летним учеником и попала в тюрьму

    Раскрыт неожиданный секрет по правильной замене моторного масла

    Россиянам назвали лучшее упражнение для восстановления сил после болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости