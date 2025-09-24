Россия
В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Вечером 24 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили более 10 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

Отмечается, что в период с 18:00 до 23:00 были уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

20 сентября Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Отмечалось, что на пораженных объектах занимались разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», а также производили дроны, роботизированную боевую технику и барражирующие боеприпасы.

