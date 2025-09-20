В Минобороны рассказали о массированном ударе по целям на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

Отмечается, что пораженные предприятия занимались разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», а также производили дроны, роботизированную боевую технику и барражирующие боеприпасы.

В ведомстве рассказали, что ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Взять под контроль населенный пункт Березовое удалось группировке войск «Восток». Она нанесла удары по бригадам ВСУ в районе Веробового, Гавриловки, Калиновского и Подгавриловки Днепропетровской области.