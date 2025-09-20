Минобороны заявило о контроле еще над одним селом в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, взять под контроль населенный пункт Березовое удалось группировке войск «Восток». Она нанесла удары по бригадам ВСУ в районе Веробового, Гавриловки, Калиновского и Подгавриловки Днепропетровской области.

Днем ранее, 19 сентября, сообщалось, что шесть тысяч бойцов ВСУ попали в полукотел в Новопавловке Днепропетровской области. В окружении оказались бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады, а также 413-го и 419-го батальонов ВСУ.