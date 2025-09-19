Бывший СССР
Шесть тысяч бойцов ВСУ попали в полукотел в Днепропетровской области

Mash: Шесть тысяч бойцов ВСУ попали в полукотел в Новопавловке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Шесть тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в полукотел в Новопавловке Днепропетровской области. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

«Наши бойцы отбросили противника от Зеленого Гая, ведут бои в западной части Искры и продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку юго-западнее. С противоположной стороны идут встречные схватки у села Муравка», — говорится в публикации.

Отмечается, что в окружении оказались бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады, а также 413-го и 419-го батальонов ВСУ.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ.

