21:54, 25 сентября 2025

Боец ВСУ расплакался на предсмертном видео

Боец ВСУ расплакался на предсмертном видео в окружении в Кировске ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял предсмертное видео, попав в окружение в Кировске Донецкой народной республике (ДНР). Кадры публикует ТАСС.

В распоряжение агентства попала запись с телефона украинского военногослужащего, погибшего в составе группы обороны города. На ней солдат говорит, что командование ВСУ их бросило, подкрепление не дошло, а российская артиллерия начинает накрывать их позиции. «Видимо, тут нас и похоронят», — сказал он.

Накануне Минобороны России сообщило, что завершается переход населенного пункта Кировск под контроль российских войск, в городе ведется зачистка от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Отмечалось, что подразделения группировки ВС РФ «Запад» использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника.

