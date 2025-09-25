Силовые структуры
13:45, 25 сентября 2025Силовые структуры

Братская встреча в баре российского города закончилась расправой

В Сыктывкаре мужчина удушил брата после ссоры в баре
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Республике Коми в отношении 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о расправе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый находился в баре города Сыктывкар вместе со своим 42-летним братом. Мужчины выпили алкоголь и захмелели. Вскоре у них возник спор, переросший в конфликт, который закончился дракой. В ходе схватки младший удушил старшего.

Следователем инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчины в тельняшках пришли в бар The Wall на Большой Пушкарской улице, устроили там дебош и избежали наказания.

